Martina Bauser, der gelernten Erzieherin aus Wehingen, fliegen zurzeit die Herzen der Gosheimer Juraschüler zu. Warum? Sie nimmt die Kinder seit März auf eine Reise durch ihre eigenen Körper mit. „LeoS“ heißt das Zauberwort.

Es verspricht Kindern und Eltern ein Lernen ohne Stress. Die dreifache Mutter hat mit Hilfe von „Brain Gym“ (Gehirngymnastik) ein spezielles Lerntraining für Kinder entwickelt, das sie auch in ihrer Wehinger Praxis für Kinesiologie anwendet. Zurzeit erfahren die Kinder der Juraschule, wie man mit Bewegung das Lernen erleichtern, Denk-Blockaden und Stress beseitigen kann und wie der Speicher im Gehirn arbeitet. Auch Achim Haefele, Klassenlehrer der 4a, findet die Übungen, die zum Teil aus der Kinesiologie stammen, sehr nützlich. „Vor Klassenarbeiten oder zum Unterrichtsbeginn machen wir gemeinsam bestimmte Übungen, um unsere Sinne zu schärfen. Der Förderverein der Juraschule finanziert unseren Schülern dieses Projekt.“

Der „Heuberger Bote“ hat drei Schülerinnen und zwei Schüler der Klasse 4a befragt, was ihnen LeoS bringt.

Alina Hettinger (9): „Ich weiß jetzt, viel mehr über mein Gehirn. Ich habe gelernt, wie man Sachen abspeichern kann, um besser zu lernen. Am besten geht das, wenn wir uns bewegen. Da kann man sich Dinge merken, die man in 70 Jahren noch weiß. Ich bewege mich viel – im Turnen oder beim Schwimmen im Jurabad. Da gehe ich mit Mama und meinem Bruder Tim hin.“

Leonie Seidel (9) sagt: „Es ist richtig spannend, wie das Gehirn funktioniert. Wenn wir uns bewegen, wird es aktiviert, so dass man gelernte Dinge reinpacken kann wie in ein Haus. Wenn ich eine Aufgabe nicht verstehe, bewege ich mich so (Sie führt eine der gelernten Übungen vor). Davon werde ich munterer und kann die Aufgabe leichter lösen. Wenn ich draußen war und mit meinem Bruder Simon (4) gespielt habe, laufen die Hausaufgaben besser.“

Emely Hermle (10): „Beim Bewegen kann man tatsächlich sein Gehirn einschalten. Zuerst habe ich gedacht, das sei Unsinn; aber es stimmt.“ Emely legt eine Hand auf den Bauch, die andere massiert den Hals unterhalb des Schlüsselbeins. „Das muss man abwechselnd über Kreuz machen. Wir machen solche Übungen jetzt immer vor Beginn der Stunde. Draußen bin ich gerne mit dem Fahrrad in Bewegung. Mit Mama, Papa, Oma oder Opa gehe ich Rad fahren.“

David Thon (9): „Die beiden Gehirnhälften, wir nennen die linke Linus, die rechte Rico, arbeiten miteinander wie Zwillinge. Sie sind zuständig für Stress und den Abbau von Stress. Und so kann ich ihn abbauen: ich denke an etwas Schönes, zum Beispiel Ferien, und schon geht es mir besser. Oder ich mache eine der Übungen, die wir bei Frau Bauser gelernt haben: Man betätigt da den Gehirneinschaltknopf am Hals – das hilft. Ich bewege mich viel. Beim Fußballtraining merke ich, wie es mir gut geht.“

Paul Preobraschenski (9): „Man kann das Malnehmen, das zum Auswendiglernen langweilig ist, in ein Bewegungsspiel umwandeln, damit es Spaß macht. Dann wird daraus ein Hüpfspiel mit Steinchen. Beim Hüpfen und Spielen lernt man das Einmaleins ganz nebenbei. Ich habe einen Hund bekommen, einen Labrador. Toni ist jetzt drei Monate alt. Und er hilft mir bei den Hausaufgaben: Wenn ich mit ihm nur zehn Minuten draußen gelaufen bin, bin ich hinterher ganz gut bei den Hausaufgaben, besonders beim Rechnen.“