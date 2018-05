Beim Abbiegen zu weit ausgeholt - 4000 Euro Schaden

Der Verursacher eines Abbiegeunfalls am Dienstagmorgen an der Kreuzung Hauptstraße/Friedhofstraße in Denkingen hat seinen Führerschein abgeben müssen, weil er stark alkoholisiert war.

Der 59-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei kurz vor 7 Uhr die Hauptstraße, vom Heuberg kommend, ortseinwärts und bog an der Kreuzung mit der Friedhofstraße nach rechts ab. Dabei holte er zu weit aus und streifte einen VW Golf, der an der Kreuzung wartete. Ohne anzuhalten, fuhr der Verursacher weiter. Der VW-Fahrer nahm sofort die Verfolgung auf und fuhr dem Toyota hinterher, bis er anhielt. Als der 41-jährige Mann, der am Steuer des Golfs saß, den Unfallflüchtigen zur Rede stellte, roch er die Alkoholfahne seines Gegenübers. Er verständigte deshalb die Polizei. Die Alkoholkontrolle bei dem 59-Jährigen ergab trotz des noch jungen Tages bereits einen Alkoholpegel von über zwei Promille.

Folgen waren eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins. (pz)