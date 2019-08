Bei Stress mit den Zehen wackeln – Das hilft auch der Haut

Unser größtes Organ, die Haut, reagiert auf Stress. Darum geht es auch in diesem zweiten Teil zum Thema. „Hauterkrankungen lassen sich provozieren“, hat Prof. Mattias Augustin festgestellt. Stress ist ein Provokateur.

Bei Psoriasis-Patienten lässt sich beispielsweise nachweisen, dass Entzündungsmoleküle und Abwehrzellen im Blut erhöht sind, sobald der Mensch einer belastenden Situation ausgesetzt ist. Neurodermitiker reagieren sofort.

Weitere Forschungsergebnisse lassen sich „von den Lippen ablesen“. Von Herpes-Viren betroffene Personen wurden in zwei Versuchsgruppen aufgeteilt. Gruppe eins sah ekelerregende Fotos, Gruppe zwei genoss den Anblick von Blumenwiesen. In Gruppe eins bildeten sich bei 40 Prozent der Personen prompt aufblühende Herpes-Bläschen. Ebenso waren die Entzündungswerte im Blut erhöht.

Dass Haut und Psyche eng miteinander verknüpft sind, steht für Dr. Kurt Seikowski, Psycho-Dermatologe an der Universität Leipzig, außer Frage. Dass einem vor Entsetzen die Haare zu Berge stehen, man vor Ärger aus der Haut fahren möchte und Belastendes einem unter die Haut geht – da ist schon was Wahres dran. Somatische (körperliche) und psychische Einflüsse machen den Betroffenen das Leben schwer. Beispiel: Urticaria (Nesselsucht).

Bei Hauterkrankungen, für die sich keine organischen Ursachen finden lassen, ist das beste Rezept, sich gelegentlich, möglichst regelmäßig, auf die „faule Haut“ zu legen. Entspannungsübungen, autogenes Training, Qigong, Tai Chi oder Yoga sind dabei hilfreich.

Wer in Stress-Situationen mit seinen Zehen wackelt, entspannt Körper und Psyche. Um die Zehen zu bewegen, muss das Gehirn etwas von seiner durch den Stress geblockten Energie ableiten. Zudem fällt es niemandem auf. Eine Minute lang bewusst lächeln, das hebt die Stimmung, entspannt und verströmt gute Laune.

Immer mal wieder aus dem Fenster ins Grüne schauen. Der Weitblick entspannt, weil er vom Stress weglenkt. Das natürliche Grün beruhigt. Atemzüge zählen beim Ein- und Ausatmen, sechs Minuten in einem Lieblingsbuch lesen. Das Gehirn ist fokussiert – schon entspannen sich die Muskeln. Düfte einatmen: mit den reinen ätherischen Duftölen aus der Apotheke, tropfenweise in Duftlampen oder Diffusern, entspannen Sie am besten. (Lavendel, Rose, Nelke, Melisse, Anis, Vanille, Zimt, Zirbe, Sandel- und Zedernholz).

Die Hauterkrankungen sind, wie wir sehen, sehr vielschichtig und deshalb sehr differenziert behandelbar. Patient und erfahrender Therapeut schaffen bei genauer Diagnose in jedem Fall eine Heilung oder eine Linderung, auch bei chronischen Beschwerden. Hier sei vordergründig die Akupunktur genannt, ebenso die Homöopathie wie auch die Phyto-Therapie.

Bei Hauterkrankungen wird von erfahrenen Medizinern immer wieder gern die Homöopathie mit eingesetzt.