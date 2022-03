Bei ökumenischen Abendgebeten für Frieden eintreten

Auch in diesem Jahr laden die Katholische und die Evangelische Kirchengemeinde in Spaichingen wieder zu ökumenischen Abendgebeten in der Fastenzeit ein.

Sie finden dieses Jahr jeweils am Freitagabend um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche statt, und zwar in der Zeit vom 11. März bis zum 8. April.

Die Gesänge und Gebete orientieren sich am Vorbild der Kommunität Taizé in Burgund, die Lieder sind einfach und können sehr schnell von allen mitgesungen werden. Für viele ist diese Form der Meditation und Andacht, die von den Brüdern in Taizé entwickelt wurde, schon vertraut. Sie lädt in besonderer Weise dazu ein, zur Ruhe zu kommen, in der Stille bleibt Raum für eigene Gedanken.

Die Lesungen nehmen in diesem Jahr Texte aus dem Lukasevangelium auf, bedacht wird Jesu Weg nach Jerusalem. Ganz aktuell ist dieses Abendgebet eine Möglichkeit, sich vor Gott zu sammeln und für den Frieden und die bedrohten Menschen in der Ukraine einzutreten.

Alle Interessierten sind willkommen. Es gelten die üblichen Corona-Hygienemaßnahmen und -regeln, die auch bei Gottesdiensten gelten und zu beachten sind: Abstand zum Nächsten 1,50 m, Personen aus einem Haushalt können ohne Abstand nebeneinandersitzen, und FFP2-Maskenpflicht in der Kirche.