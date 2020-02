Bei der Frauen-Fasnet geht es diesmal ums Meer

„Ihr Frauen kommt alle zur Fasnet her, es geht in diesem Jahr ums Meer.“ Unter diesem Motto haben rund 200 Frauen im ausverkauften Edith-Stein-Haus gefeiert. Nach dem Einzug der Narrenzunft und der Rede des Prinzenpaares wurde der Jahresorden an Brigitte Schimanski überreicht. Sie ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Frauenfasnet und fiebert schon nach den Sommerferien der Fasnet entgegen.

Die Tanzgruppe der Fanclub-Frauen reiste von der Nordseeküste bis zum Bodensee, und die Synchronschwimmer rund um Anette Klaiber brachten die gesamte Halle zum Beben. Wunderschön anzuschauen war auch der Quallentanz der Frauentanzgruppe von Irene Grassl und Margot Scheffler. Schon beim Einmarsch der Gruppe kamen die selbstgemachten, beleuchteten Kostüme bestens zur Geltung.

Die Freunde und Familie des Prinzenpaares kamen als Hofnarren auf die Fasnetsbühne und hatten allerlei gute Wünsche und Ratschläge für die Beiden mit dabei.

Käthe Germann, die Älteste im Saal, ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, ein paar Worte an alle zu richten. Die „Hofemer Bas“ spricht jeden Morgen mit dem Herrgott: „Kannscht mich hole`, wenn d` willsch; aber nur it heut..“

Brigitte Schimanski und Gaby Fetzer waren bei ihrer Bütt dieses Jahr auf dem Campingplatz, wo sie so einiges über das Spaichinger Stadtgeschehen zum Besten gaben. Sie hatten die Idee, den Bürgermeister gemeinsam mit dem Prinzen und den Gemeinderäten auf den Jakobsweg zu schicken, damit mal Frieden einkehrt in unserem Städtle. Gaby meinte, vielleicht sollten wir auch mal einen Heizungsbauer in die evangelische Kirche schicken, damit die Damen nicht immer nach der Messe geschmolzene Schuhe haben, soviel Hitze ertragen die Damenschuhe einfach nicht. Und den Spachinger Prinzen haben sie mit einem VW-Käfer verglichen: Er läuft und läuft und läuft.

Jinny Bähr ist von der Spaichinger Frauenfasnet nicht mehr wegzudenken. Sie führt gekonnt seit sieben Jahren durch das närrische Programm. In diesem Jahr war sie auch die Märchentante auf der Bühne. Mit viel Wortwitz und Humor hat sie das Spontantheater der Primtalschnecken begleitet. Prinzessin Monika musste ihren Prinzen aus den Fängen der Primtaltaucher befreien. Nur mit Hilfe ihres närrischen Hofstaates und der Unterstützung ihrer Familie hat sie die Aufgaben geschafft und unter tosendem Applaus ihren Prinzen gerettet.

Nicht nur nach dem Programm, auch schon zwischendurch, war die Tanzfläche im ESH so richtig voll, dass sogar im Foyer getanzt, gesungen und gelacht wurde – genau das, was die Spaichinger Frauenfasnet ausmacht.