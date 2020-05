Bei der evangelischen Kirche müssen sich die Gläubigen nicht anmelden

Die Evangelische Kirche Spaichingen verzichtet auf Anmeldungen zum Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr und hofft, dass der Platz auch für den Sicherheitsabstand ausreicht. Für den Fall, dass doch Gläubige abgewiesen werden müssten, soll ein zweiter Gottesdienst um 9 Uhr ab dem übernächsten Sonntag angeboten werden, so Pfarrer Johannes Thiemann in einer Mitteilung.

Ab Sonntag, 10. Mai, finden wieder regelmäßig Gottesdienste in der Kirche statt. Die Höchstzahl der Besucher ist auf 45 Personen (bis auf weiteres) begrenzt. Außerdem müssen Die Gottesdienstbesucher einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten. Paare und Familien können dichter zusammensitzen. In den Bänken sind die Sitzplätze mit Sitzpolstern markiert. Ein Ordnungsdienst achtet auf die Einhaltung der Regel.

Die Kirche darf nur von Gottesdienstbesuchern mit Mund- und Nasenschutz betreten werden. Da die Kirchengemeinde nicht ausreichend Masken zur Verfügung stellen kann, werden die Gottesdienstbesucher gebeten, ihre eigenen Masken mitzubringen. Am Eingang müssen alle Gottesdienstbesucher ihre Hände mit Desinfektionsmittel, das bereitsteht, desinfizieren. Gesangbücher werden nicht ausgegeben. Es dürfen aber die eigenen Gesangbücher mitgebracht werden. Es darf nicht gesungen werden. Die Empore ist geschlossen.

Jeder Besucher muss Namen hinterlassen

Am Ende des Gottesdienstes sorgt ein Ordnungsdienst für ein geregeltes Verlassen der Kirche.

Und weil es keine Anmeldungen gibt, muss jeder Gottesdienstbesucher seinen Namen auf einem ausliegenden Zettel aufschreiben und diesen am Ausgang abgegeben. Das deshalb, weil dann bei einer eventuellen Infektion im Gottesdienst die Infektionskette nachvollzogen werden kann.

Verkürzter Gottesdienst

Wegen des Tragens der Mund- und Nasenmasken wird der Gottesdienst nur in verkürzter Form gefeiert, nicht länger als 35 Minuten.

„Die Kirchengemeinde geht davon aus, dass bei den ersten Gottesdiensten nicht alles reibungslos ablaufen wird. Sie bittet dies zu entschuldigen. Es gibt noch keine vergleichbaren Erfahrungen.“