Innovativ und doch vom Wandel bedroht: Dreh- und Spantage fördern Chancen und Baustellen zutage

Die Messe ist noch bis Freitag, 22. Oktober, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Messebesucher müssen sich registrieren: entweder online unter www.DSTSuedwest.de oder am Terminal direkt am Eingang. Alle Besucherinnen und Besucher müssen die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) erfüllen - sowie eine medizinische Maske tragen. Die entsprechenden Nachweise halten Sie bitte zur Überprüfung am Einlass bereit. Eine Teststation steht auf dem Messegelände (15 Euro pro Antigen-Schnelltest). Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse.