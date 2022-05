Begleithundeprüfung in Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Mai fand auf dem Vereinsgelände der Hundefreunde Spaichingen e.V. die Begleithundeprüfung statt.

Die insgesamt acht Hundeführer mussten ihr Können in drei Prüfungsteilen unter Beweis stellen. Zunächst durften die Prüflinge ihr theoretisches Wissen im schriftlichen Teil zeigen. Im Anschluss wurde im praktischen Teil das Beherrschen des Grundgehorsams mit und ohne Leine auf dem Platz dem Leistungsrichter vorgeführt. Als letzte Hürde folgte der Verkehrsteil in der Öffentlichkeit. Hier müssen die Hunde in Alltagssituationen mit ihrer Sozialverträglichkeit überzeugen.

Trotz großer Hitze, welche den Prüflingen und ihren Hunden zu schaffen machte, gelang es den Teilnehmern die Prüfungshürden zu meistern. Nahezu alle Prüflingen konnten ihre Leistungsurkunde mit dem Eintrag „Begleithundeprüfung bestanden“ durch den Prüfungsleiter Wolfgang Hornig in Empfang nehmen. Der Verein bedankt sich bei dem Leistungsrichter Klaus Mayer für die faire Bewertung der Prüflinge, bei den Trainern und allen Helfern, welche zu diesem positiven Ausgang des Prüfungstages maßgeblich beigetragen haben.