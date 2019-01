Die Skischule des Schneeschuhvereins Spaichingen hat am Wochenende bei guten Schneebedingungen den ersten Skikurs der Saison erfolgreich durchgeführt.

Mit insgesamt sechs Übungsleitern wurden vier Gruppen am eigenen Skihang am Zundelberg betreut. Die 16 skibegeisterten Kinder konnten sich während der Mittagspause in der Skihütte des Vereins neben dem Skilift ausgiebig stärken, um so neue Kräfte für den Nachmittagskurs zu sammeln.

Nach den intensiven Skikurseinheiten über zwei Tage hinweg waren erstaunliche Fortschritte erkennbar und die Begeisterung für den Schnee stand allen ins Gesicht geschrieben.