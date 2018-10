Beat Dorsch ist in der Nacht zum Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit kurz vor seinem 71. Geburtstag gestorben. Wenn es um Natur und Naturschutz ging, um die Betreuung von Schulklassen, um das Engagement für das Gedenken an das KZ in Spaichingen, war Beat Dorsch eine der tragendsten Säulen.

In wenigen Tagen wäre er 71 Jahre alt geworden. Er ist in Konstanz geboren und in Donaueschingen aufgewachsen, studierte Deutsch und Geschichte auf Lehramt an der Universität Freiburg. Bis auf seine Referendariatszeit lebte er in Villingen und unterrichtete als engagierter Lehrer am Gymnasium am Romäusring. Theater-AG, Austausch mit einer Mädchenschule in Kairo – Dorsch engagierte sich immer über das normale Maß für das, was ihm wichtig war: die Menschen und die Natur. Letzteres wuchs ihm vor allem über seine Frau Verena immer mehr ans Herz. Mit ihr zog er dann auch 2001 von Brigachtal, wo sie dann wohnten, ins Forsthaus nach Spaichingen, wo sie die Leitung des Forstamts übernahm und später als Dezernentin nach Tuttlingen wechselte. Das Paar baute selber ein Haus, blieb in Spaichingen.

Beat Dorsch, groß gewachsen, mit wettertauglicher Kleidung ausgestattet, ist viel mit seinem Hund im Freien anzutreffen gewesen, engagierte sich mit Dr. Anton Uhl im BUND-Naturgarten bei der Pflanzschule, wo er seine pädagogische Ader auch nach dem Ruhestand weiter pulsieren lassen konnte.

Er übernahm 2015 den Vorsitz des Spaichinger BUND von Anton Uhl, immer gut vorbereitet, immer akribisch und mit wachem Blick auch umweltpolitische und planerische Fragen begleitend. Wenn es um den Umweltschutz ging, scheute er auch den Konflikt nicht. Erst am 23. Juni organisierte er eine Fahrt ins Pfrungener Ried.

Als sich einige Spaichinger zusammentaten, um den Verein Initiative KZ-Gedenken ins Leben zu rufen, ließ er sich wieder binden, als Gründungsvorstandsmitglied und Kassierer. Sehr hilfsbereit, aufgeschlossen, wach und sensibel, engagiert und frei in seinem Denken – so schätzten ihn seine Freunde.

Auch im Tennisclub übernahm er Verantwortung als Schriftführer.