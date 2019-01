Beim Austausch einer defekten Bus-Batterie hat sich am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 55-jähriger Mann in der Max-Planck-Straße verletzt. Bei der Demontage der defekten Batterie kam es laut Polizei zur Explosion. Hierbei trat Batteriesäure aus dem zerborstenen Plastikgehäuse, die den Mann im Gesicht und an der rechten Hand verletzte. Der 55-Jährige musste mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen gebracht werden.