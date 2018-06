„Bastelkarussell“ dreht sich

Spaß beim Muttertags-Basteln haben die zweiten Klassen der Schillerschule gehabt. Am Dienstag drehte sich wieder einmal das „Bastelkarussell“, diesmal unter dem Motto „Muttertag, Vatertag“. Die Kinder wechselten nach jeder Stunde den Raum und konnten so vier verschiedene Kreativangebote bearbeiten. So durften praktische Holzklammern als Blumengruß verziert oder aus verschiedenen Papieren ein Fensterbild gestaltet werden. Ein „herziger“ Blumenstecker aus Draht und Wolle entstand, während andere Kinder ein persönliches Lesezeichen herstellten. Mit Feuereifer wurde den ganzen Morgen gearbeitet, wobei die Kinder sich gegenseitig unterstützten oder die Hilfe einiger Mütter sowie der pädagogischen Assistentin in Anspruch nehmen konnten. Voller Stolz wurden die Kunstwerke anschließend betrachtet und Pläne geschmiedet, wo sie bis zur Übergabe vor den Eltern zu verstecken seien. Für Schüler und Lehrer war dies wieder ein bereichernder Schultag, an dem auch manche Talente neu entdeckt wurden.