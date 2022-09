Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Apotheke in der Hauptstraße randaliert. Sie beschädigten ein an der Apotheke angebrachtes Barometer und einen Leuchtreklamewürfel, teilt die Polizei mit.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07424/93180 entgegen.