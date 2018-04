Barocke Pracht erklingt beim Bergkonzert

Im Zentrum des diesjährigen Bergkonzerts des Trossinger Instituts für Alte Musik steht der Name einer Frau: Margarita Theresa von Spanien (1651 – 1673), Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs, wurde am Wiener Hof Leopolds I. für ihren besonderen Kunstsinn geschätzt. Ihrer Liebe zur Musik widmet das vokal-instrumentale „Ensemble des 17. Jahrhunderts“ unter der Leitung und moderiert von Prof. Lorenz Duftschmid ein ganzes Konzert. Musik von Johann Heinrich Schmelzer, Antonio Caldara und Joseph Fux erklingt am Sonntag, 22. April, 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Spaichingen.

Eine scheinbar endlose Folge von Festen ließ Kaiser Leopold I. ausrichten, als seine versprochene Gemahlin nach der langen Reise aus Spanien endlich in Wien ankam. Eigens zur Präsentation der kostbarsten Pferde des Reichs komponierte Hofkomponist Johann Heinrich Schmelzer ein „Balletto a Cavallo“ (Pferdeballett). Im Konzert auf dem Dreifaltigkeitsberg erklingen neben dieser Prachtmusik des Hofkomponisten weitere Preziosen aus seiner Feder. Die namensgebende Suite „La Margarita“ ist eine Art musikalische Verneigung vor der Kaiserin: Tanz, Oper und Faschingsfeiern verdichten sich zu einem großartigen Rausch, so eine Pressemitteilung.

Ganz andere Töne schlägt Schmelzer in seinem „Lamento sopra la morte Ferdinand III“ an. Der Kaiser, Vater Leopolds und Schmelzers erster Gönner, starb 1657. In Andenken an seinen Förderer widmete ihm Schmelzer ein ergreifendes Werk, eine Trauerode, die durch ihre Expressivität heute noch besticht.

Zudem erklingt die Musik zweier weiterer Hofkomponisten aus Wien. Die Arie „Qual Piacer“ von Antonio Caldara ist mit acht Trompeten und Pauken festlich besetzt und verspricht ein fantastisches Klangerlebnis in der Dreifaltigkeitskirche, deren Grundsteinlegung im 17. Jahrhundert genau in die Zeit Leopolds I fällt. Als letztes Werk erklingt das fünfstimmige „Te Deum“ von Johann Joseph Fux mit zahlreichen Sängerinnen und Sängern der Musikhochschule.

Das Projekt wird betreut von den Dozenten Jan van Elsacker (Gesang), Lorenz Duftschmid (Viola da Gamba), Patrick Henrichs (Trompete), Rolf Lislevand (Laute, Theorbe) und Dieter Weitz (Orgel/Cembalo). Gemeinsam mit den Vokalisten ist das „Ensemble des XVII. Jahrhunderts“ seit Jahren spezialisiert auf groß besetzte Musik aus Renaissance und Barock. Die Sänger, Streicher, Bläser und Continuo-Spieler sorgen bei der Interpretation selten gehörter Musik stets für eindrückliche Klangerlebnisse, so die Pressemitteilung.