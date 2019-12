Baran Gümüs liest am besten

In den vergangenen Wochen hat an der Realschule in Spaichingen der Vorlesewettbewerb stattgefunden. Zum Schluss setzte sich Baran Gümüs durch.

Doch zuvor galt es in den veragnenen Wochen, in allen sechsten Klassen im Klassenverband die Klassensieger zu ermitteln, berichtet die Schule.

Dabei durften die Schülerinnen und Schüler ein Buch ihrer Wahl der Klasse vorstellen und anschließend eine Passage daraus vorlesen. Betonung von wörtlichen Reden oder spannenden Stellen waren ebenso wichtig wie das flüssige Lesen, das im Anschluss an den eigenen Text mit einem Fremdtext, „Traumspringer“ von Alex Rühle, ermittelt wurde.

Die Klassensieger der Klassen 6a (Julia Ziebarth), 6b (Baran Gümüs), 6c (Fadime Tufan) und 6d (Tom Martin) traten dann in der Aula gegeneinander an und wurden von ihren Mitschülern durch kräftiges Anfeuern unterstützt. Während des Vorlesens war es in der Aula so still wie wohl noch nie, da alle gespannt lauschten. Obwohl die Wahl des Schulsiegers sehr schwer war, konnte sich die Jury am Ende doch für Baran Gümüs entscheiden. Er wird nun als Vertreter der Realschule Spaichingen im Februar nach Tuttlingen eingeladen, um dort am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs teilzunehmen.