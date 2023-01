Balsam für die Ohren und das innere Auge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufmerksame Stille herrschte im Edith-Stein-Haus, als die Märchenerzählerin Sigrid Maute ihre Stimme erhob und Geschichten aus der Sammlung der Gebrüder Grimm und aus dem keltischen Kulturkreis darbot. Das Zuhören glich beinahe einer wohltuenden Meditation, vor dem inneren Auge entstanden zauberhafte Bilder von Landschaften, Menschen und Ereignissen. Spielerisch, wie von selbst schienen der Erzählerin die wohlgesetzten Worte von den Lippen zu kommen. Doch gerade darin zeigt sich, wie meisterhaft Frau Maute die Kunst des mündlichen Erzählens beherrscht.

In der Erzählpause konnten nochmals gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden, welche Maria Schmid in bewährter Weise am Klavier begleitete. Natürlich wurde wie üblich von den fleißigen Helferinnen Kaffee und Zopfbrot serviert und es konnte ausgiebig geplaudert werden.

Am Ende des Nachmittags kam eine Gruppe Sternsinger zu Besuch. Ihre Lieder erhielten viel Applaus. Mit einem Segensgebet zum Neuen Jahr von Pastoralreferent Thomas Blessing fand der Nachmittag einen guten Abschluss.

Der nächste Seniorennachmittag am 8. Februar wird schon im Zeichen der Fasnet stehen, das Team freut sich auf eine närrische Gästeschar.