Ballettschule entführt in moderne Märchenwelt

Die Ballettschule Arabesque aus Spaichingen hat am Wochenende Großes vor: In der Stadthalle Spaichingen führen Schülerinnen am Sonntag, 13. Juli, um 17 Uhr eine moderne Neuauflage des Stückes „Dornröschen“ auf. 61 Elevinnen, also Schülerinnen der Balletschule, stehen dieses Mal auf der Bühne.

Ein kleiner Einblick in die märchenhafte Geschichte: Endlich bekommen die Königin und der König ihr lang ersehntes Kind. Die Tochter, Aurora, scheint vom Glück begünstigt. Doch das Gute, das die guten Feen Prinzessin Aurora mitgegeben haben, wird durch den Spruch der bösen Fee gewendet. Zwar kann der Fluch der bösen Fee noch gemildert, aber nicht ganz aufgehoben werden. So fügt sich die Prinzessin an ihrem 18. Geburtstag eine vorherbestimmte Verletzung zu und fällt in einen langen, tiefen Schlaf. Erst 100 Jahre später – es ist das 21. Jahrhundert – schafft es der Tanzlehrer Henry, die Prinzessin zu küssen und den Fluch der bösen Fee aufzuheben. Das Ballett endet mit der Hochzeit von Prinzessin Aurora und dem Tanzlehrer Henry.

Tanz, Märchen und Musik - dieses ideale Trio romantischer Vorstellung solle, so die Organisatoren, den Zuschauer in eine Sphäre von Schönheit, Eleganz und Schwerelosigkeit entführen.

Für das Wohlbefinden der Zuschauer ist bei dieser Vorstellung mit einer Auswahl an Getränken und Snacks natürlich auch gesorgt.

Eintrittskarten sind im Bürgerbüro Spaichingen und in der Ballettschule Arabesque erhältlich. Der Preis pro Karte beträgt für Erwachsene zehn Euro und für Kinder fünf Euro.