Balgheimer müssen mehr fürs Abwasser zahlen

Balgheimer müssen künftig mehr fürs Abwasser zahlen. Marleen Smarsly von der Verwaltungsgemeinschaft legte im Gemeinderat am Dienstagabend die Kalkulationen für Wasserversorgung und Abwasser vor. Der Wasserzins könne unverändert beibehalten werden. Eine geringfügige Erhöhung ergebe sich bei den monatlichen Grundgebühren, was beim Normalzähler 4,20 Euro an Differenz pro Jahr ausmache.

Um eine höhere Anhebung vermeiden zu können, verzichtete der Gemeinderat auf eine Unterdeckung aus Vorjahren in Höhe von 11 000 Euro. Dieser Betrag ist aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren, so Bürgermeister Götz.

Völlig anders stelle sich die Kalkulation bei den Abwassergebühren dar. Dort mache sich insbesondere das hohe Investitionsvolumen für die Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage in Spaichingen bemerkbar. Die bisherige Gebühr, die 2015 beschlossen worden war, lag bei 2,85 Euro. Um annähernde Kostendeckung zu erreichen, müsse diese Gebühr auf 3,07 Euro je Kubikmeter festgelegt werden.

Die Niederschlagswassergebühr könne ebenfalls ohne Erhöhung beibehalten werden. Im Vergleich der Gebühren in der Verwaltungsgemeinschaft liege Balgheim nach der Erhöhung „immer noch im Durchschnitt“. Insgesamt werde die Erhöhung beim üblichen Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts jährlich mit einer Zuzahlung in Höhe von 33 Euro abgedeckt werden können.

Die Jahresrechnung über Einnahmen und Ausgaben des Katholischen Kindergartens St. Josef schließt mit 576 125 Euro (Vorjahr: 568 200 Euro) ab. Das besagt die Abrechnung der katholischen Verwaltungsstelle Tuttlingen, die im Gemeinderat erläutert wurde. Damit sind die Gesamtausgaben nochmals um rund 8 000 Euro gegenüber dem Vorjahr angewachsen.

Diesen Ausgaben stehen laut Bürgermeister Helmut Götz 101 201 Euro Einnahmen (Vorjahr: 89 887 Euro) gegenüber. Der Anstieg liege daran, dass mehr Kinder betreut würden und damit Elternbeiträge und Zuweisungen höher ausfielen. „Mit den Elternbeiträgen können 15,91 Prozent der Gesamtausgaben bestritten werden.“ Der Anteil der katholischen Kirchengemeinde betrage 19 541 Euro (Vorjahr: 20 816). Dies entspreche einem Anteil an den Kosten von 3,39 Prozent.

Damit lägen die Jahreskosten pro Kind 2015 bei durchschnittlich 70 Kindern mit 6505 Euro etwas unter dem Aufwand 2014 mit durchschnittlich 67 Kindern bei 6 828 Euro. Nach Prüfung der Abrechnung und des Kindergartenplans 2016 sei von einem Betrag in Höhe von 480 000 Euro als Vorausleistung der Gemeinde bei „noch unsicheren“ voraussichtlichen Gesamtkosten von 591 000 Euro auszugehen.

Das Ingenieurbüro Breinlinger hat die neue Planung für den Parkplatz nördlich des Friedhofs vorgelegt. Die künftigen rund 15 Stellplätze seien relativ eben. Von dort aus führe zur neuen Aussegnungshalle ein bituminös befestigter Zugangsweg mit flacher Neigung, der auch mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl befahren werden könne.

Götz berichtete, dass der Antrag auf Ausgleichstock für den Neubau einer Aussegnungshalle von Erfolg gekrönt war. Die Gemeinde erhält für die neue Friedhofshalle mit Nebenräumen eine Investitionshilfe von 100 000 Euro vom Land. Das Architekturbüro Lehr wurde beauftragt, die Ausschreibung vorzubereiten. Baubeginn soll Ende April sein. In der Bauphase müssten Trauerfeiern je nach Wetter und Wunsch der Angehörigen entweder auf dem Platz vor der jetzigen Friedhofsüberdachung oder im Gemeinschaftraum des Rathauses abgehalten werden, sofern dies nicht in einem Kirchengebäude möglich sei.

Der Bebauungsplan Hauptstraße/Bergstraße war wegen öffentlicher Bedarfsflächen für die freiwillige Feuerwehr in der Ortsmitte geändert worden. Diese Änderung wurde nun als Satzung verabschiedet. Damit seien die öffentlichen Bedarfsflächen für die Feuerwehr planungsrechtlich abgesichert.

Der Bürgermeister informierte über Mobiliar und Medienausstattung der Begegnungsstätte sowie über die Erweiterung des Innenraums um die bisherige Balkonfläche, die verglast werden soll. Dort sei eine zweite Fluchtwegtreppe notwendig.

Auf Anraten des Ingenieurbüros Breinlinger werden die Kanalsanierungen laut Götz gebündelt im Jahr 2018 saniert.

Das bisherige Sonnensegel des Kindergartens habe zu wenig Schatten geboten und sei in die Jahre gekommen. Es werde erneuert.

Die Gemeinde hat laut Götz für die innerörtlichen Belagssanierungen Mängel geltend gemacht, die in den nächsten Wochen durch die ausführende Firma repariert werden sollen. (pm)