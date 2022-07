Baldenbergkinder als Tierzüchter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Pfingstferien durften ins Klassenzimmer der Grundstufe 2 tierische Freunde einziehen. Die Lehrerin Jutta Keil hatte im Rahmen des Sachunterrichts die Kinder motiviert, auf Raupensuche zu gehen. Und tatsächlich wurden sie an Brennnesselpflanzen fündig.

In den zuvor mit Luftlöchern versehenen Marmeladengläsern wurden zahlreiche Raupen vom Tagpfauenauge, Kleinen Fuchs und vom Admiral in die Schule getragen und zusammen mit den Brennnesselpflanzen vorsichtig in die Aufzuchts-Voliere eingesetzt. Es war unglaublich, was für einen großen Appetit die kleinen Raupen hatten. Mehrfach täglich musste ein Schülerteam neue Brennnesseln für die neuen Mitbewohner besorgen, die dabei mächtig wuchsen. Viermal haben die Raupen ihre Haut abgeworfen, um jedes Mal noch größer werden.

Nach rund einer Woche begannen die ersten Raupen, sich in J-Form an die Decke zu hängen und sich vor den Augen der Schüler innerhalb einer halben Stunde in Puppen zu verwandeln. Dann wurde es ruhig im Klassenzimmer. Die Puppen hingen und hingen, bis eines morgens eine dünne Puppenhülle auf dem Boden lag und ein wunderschöner Schmetterling durchs Schmetterlingshaus flatterte. Obwohl er beschlossen hatte, die Verwandlung ganz alleine ohne Zeugen durchzuführen, wurde er zum Liebling der Kinder. Sie nannten ihn „King“ und versorgten ihn mit Orangen, Blüten und Fruchtzuckerlösung.

Der Abschied auf einer warmen Wiese unterhalb des Dreifaltigkeitsberges fiel allen schwer. Da aber ein Schmetterlingsleben nur ungefähr drei Wochen dauert, sollte „King“ natürlich auch schnell die Chance bekommen, eine Partnerin zu finden und neue Raupeneier zu legen. Bei einigen der nächsten Puppen hat es geklappt, dass sie während der Schulzeit geschlüpft sind und die Metamorphose live beobachtet werden konnte. Da die Raupen im Schmetterlingshaus im Klassenzimmer, im Gegensatz zu denen die in der Natur aufwachsen, nicht mit den natürlichen Feinden konfrontiert waren, konnten Jutta Keil und ihre Schüler mehr als 40 Schmetterlinge ausschlüpfen sehen, die nun alle in Spaichingen herumflattern.