Bahnhofshock: Besucher tauchen in längst vergangene Bahnepochen ein

Der Helferkreis des Heimatvereins unter der Leitung seines Vorsitzenden Thomas Steidle hat am Samstag das Wetterglück auf seiner Seite gehabt. Und so kamen die zahlreichen Gäste an den liebevoll geschmückten Tischen beim Jubiläumshock „150 Jahre Bahnhof Spaichingen“ voll auf ihre Kosten.

Für eine leicht verspätete, doch umso schmissigere Einstimmung sorgte eine Abordnung der Stadtkapelle Spaichingen, in Räuberzivil. Später übernahmen dann die uniformierten Darowaer Dorfmusikanten das Blaskapell-Zepter.

Das Quartett am Tresen, bestehend aus Frieder Schwenk, Peter Schuhmacher, Walter Merkt und Werner Reichmann, sorgte dafür, dass keiner durstig oder hungrig blieb.

Im ehemaligen Wartesaal war eine historische Ausstellung aufgebaut. Anhand historischer Aufnahmen, Fahrplänen, Zeitungsausschnitten und mittels Original-Gebrauchsgegenständen aus dem einstigen Bahn-Alltag konnten die Besucher in längst vergangene Bahn-Epochen eintauchen.

Ausstellung weckt Erinnerungen

Die Utensilien stammten aus verschiedenen Quellen, von der Schatzkammer des Gewerbemuseums bis hin zum Fundus der Großfamilie Stitzenberger, die seit 25 Jahren im Bahnhof wohnt und diesen Ende 2007 auch gekauft hat. Bei dem überwiegend älteren Publikum, das Dampfzüge noch aus dem regulären Bahnalltag kennt, wurden viele Erinnerungen geweckt.

Und wer noch einmal den letzten Bahnhofs-Dienststellenleiter Max Martin zu diesem oder jenem befragen wollte, hatte dazu reichlich Gelegenheit. Denn jener fachsimpelte mit früheren Kollegen am „Eisenbahner-Tisch“ und freute sich sichtlich, dass der oft gescholtenen Bahn soviel Ehre zuteil wird. Wobei er es persönlich bis zum heutigen Tag für falsch hält, dass die Bahn 1994 privatisiert worden ist.