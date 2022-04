Bäume sind Mittelpunkt eines Vortrags

Kunsthistoriker Dieter Brunner spricht am Freitag, 29. April, um 20 Uhr im Museum Aldingen in der Alten Hengstler-Fabrik über das Thema „Wagnis Baum – Vom Schnitzaltar bis zu den 7000 Eichen“. Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung „Angela M. Flaig – Josef Bücheler ,Materialbilder Objekte Zeichnungen’“ statt.

Ab Mitte der 1980er Jahre beginnt Josef Bücheler die Arbeit an einer neuen Werkgruppe, dem „Wagnis Baum“. Seine über 60 Papierinstallationen in lebenden und geschlagenen Bäumen sind Ausgangspunkt des Vortrags von Dieter Brunner, dem ehemaligen Ausstellungsleiter der Städtischen Museen Heilbronn, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Der Vortrag schlägt den Bogen vom Nutzmaterial Holz, beispielsweise beim Haus- und Schiffsbau, über seinen Einsatz für Kultobjekte in den unterschiedlichen Religionen der Welt (Masken, Trommeln, Altäre) bis hin zur Wiederentdeckung des Holzes für die Kunst im 20. Jahrhundert (Barlach, Moore, Baselitz).

Der Vortrag gilt nicht nur dem Baum als Lieferanten für das Kunstmaterial Holz, sondern auch dem lebenden Baum im Kontext von Aktionen, beispielsweise in der Land-Art, bei der Spurensicherung, in der Arte Povera und auch bei Joseph Beuys. Ein Schwerpunkt gilt der Holzskulptur im deutschen Südwesten: Franz Bucher, Franz Bernhard, Rudolf Wachter, Werner Pokorny und weitere Holz-Bildhauer aus der Region haben mit ihren Objekten und Installationen besondere Beiträge zur zeitgenössischen Kunst geleistet.

Dieter Brunner studierte Kunstgeschichte und Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Als Ausstellungsleiter der Städtischen Museen Heilbronn organisierte Dieter Brunner wichtige Kunstausstellungen u.a. zu den Bildhauern und Künstlern Henry Moore, Arnulf Rainer Penck, Katsura Funakoshi, Auguste Rodin, Julio González, Ah Xian sowie Themenausstellungen zur zeitgenössischen Skulptur. Bereits 2018 hielt Dieter Brunner im Museum Aldingen einen interessanten Vortrag zur Geschichte der Stahlskulptur.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Für die Teilnahme gilt Maskenpflicht. Der Vortrag ist eine Begleitveranstaltung zur Doppelausstellung mit Werken des Bildhauers und Zeichners Josef Bücheler und der Naturkünstlerin Angela M. Flaig im Museum Aldingen und in der Galerie im Altbau.