Badminton für Einsteiger

Mit dem neuen Schuljahr hat sich in der Badmintonabteilung des SV Spaichingen einiges getan. Es wurden innerhalb der Trainingszeiten neue Gruppen geschaffen und die Kooperation mit den Schulen ausgebaut, teilt der Verein mit.

Der Einstieg in die Sportart sei grundsätzlich jederzeit möglich, bis zu den Herbstferien kann kostenlos geschnuppert werden. Neu im Angebot ist die freie Spielzeit dienstagabends in der Stadionhalle für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Hier können die Teilnehmenden mit- und gegeneinander spielen, ohne an Turnieren teilzunehmen. Für Anfänger der Klassen fünf bis sieben beginnt dienstags ebenfalls eine neue Gruppe. Hier werden die Grundschlagarten gezeigt und trainiert mit dem Ziel der Turnierteilnahme.

Die Kooperation „Schule – Verein“ mit der Schillerschule und dem Gymnasium biete dieses Schuljahr zudem zwei Termine an: mittwochs von 16 bis 17.15 Uhr in der Stadionhalle für die Grundschüler und Klasse fünf, und freitags zur gleichen Zeit am gleichen Ort für die Klassen sechs bis zehn.