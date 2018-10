Badgers verpassen Sieg in Play-Offs

Zum Rückspiel am Sonntag (16.30 Uhr) organisieren die Spaichingen Badgers eine Busfahrt nach Krefeld. Die Abfahrt an der RVS-Arena ist für 7.30 Uhr geplant. Der Bus soll am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr wieder in Spaichingen sein. Die Fahrt kostet 25 Euro. Fans, die mit nach Nordrhein-Westfalen reisen möchten, können sich an Michael Wientges wenden: