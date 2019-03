Badgers sind zum Saisonauftakt zu 100 Prozent gefragt

Die Badgers Spaichingen starten am Freitag, 22. März, um 20 Uhr in der heimischen RVS-Arena in die neue Saison der 2. Inline-Hockey-Bundesliga Süd. Zum Auftakt in die neue Runde kommt es zum Duell gegen den HC Merdingen, der ebenfalls sein erstes Saisonspiel bestreitet.

Wie die Badgers konnte sich Merdingen auch für die letztjährigen Play-Offs qualifizieren. Dieses Ziel haben sich beide Teams für diese Saison ebenfalls gesetzt. Mit Kinderknecht, Bitsch und Co. stellt der HCM gute Einzelspieler. Diese gilt es auf Spaichinger Seite, im Kollektiv in den Griff zu bekommen. Publikumsliebling Julian Käfer bringt es auf den Punkt: „Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein und den spielerisch stärkeren Gegner unter Druck setzten. Wir können nur gewinnen, wenn wir uns zu 100 Prozent auf unsere Stärken besinnen und die Zweikämpfe annehmen. Geschenkt gibt es gegen diesen Gegner nichts, sodass wir hart für den Erfolg arbeiten müssen.“

Die Badgers Spaichingen hoffen auf eine volle RVS-Arena und benötigen jeden Fan. Für das leibliche Wohl ist wie gewohnt bestens gesorgt, auch vor dem Spiel erwartet die Zuschauer einige Neuerungen. Keine 24 Stunden später gilt es für die Primtaler Jungs, sich im Pokal zu beweisen. Hier reist man in der 1. Runde des ISHD-Pokals zu den Blue Arrows Sasbach, die vergangene Saison noch Konkurrent im Ligabetrieb waren und den bitteren Gang in die Regionalliga antreten mussten.

In dieser Partie sind die Badgers favorisiert. Goalie Thorben Riedlinger zum Spiel gegen Sasbach: „Auch wenn wir vom Papier her gegen Sasbach Favorit sind, muss jeder einzelne Spieler sein vollstes Leistungspensum abrufen. Sasbach ist ein Team, das nie aufgibt. Es wird für jeden einzelnen Spieler ein Charaktertest werden. Nur wenn wir auch hier bereit sind, 100 Prozent zu geben, werden wir in die nächste Runde einziehen.“

Verletzungsprobleme

Spaichingen kann in beiden Spielen nicht in Bestbesetzung antreten. So fehlen mit Vincent Schlenker und Thomas Supis noch zwei Leistungsträger, da sie sich noch mit ihren Eishockeyvereinen in den Playoffs befinden. Hinzu kommt Leo Krebs, der verletzungsbedingt pausiert. Auch Benny Tabor steht zum Saisonauftakt nicht zu Verfügung.