Badgers Junioren wollen Deutscher Meister werden

Der Reisebus ist gechartert, das Catering ist organisiert, ein Hotel ist gebucht. Insgesamt knapp 70 Personen rund um die RVS-Badgers, bestehend aus Spielern, Trainern, Betreuern und Fans fahren am kommenden Wochenende zur Deutschen Meisterschaft nach Nordrhein-Westfalen.

In den vergangenen Monaten hätten sich Eltern und Spieler hierfür mächtig ins Zeug gelegt, um die finanzielle Grundlage zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung der Badgers. Darin wird auch Organisator Michael Wientges zitiert: „So oft wie dieses Jahr hat man die Badgers noch nie außerhalb der RVS Arena gesehen. Sei es bei der Bewirtung des Herbstkonzerts oder der Eröffnung der Eisbahn, oder bei Kunst und Wirtschaft. Wir waren mit Herz und Spaß dabei, und es hat sich gelohnt.“

Die Badgers-Junioren seien die komplette vergangene Saison vom Spitzenplatz der Liga „nicht wegzubekommen“ gewesen und vertreten damit als Landesmeister nicht nur die Farben Spaichingens, sondern auch die Baden-Württembergs. Die Gegner in Hilden sind die jeweiligen Meister der anderen Bundesländer. Diese spielen, wie auch bei den Badgers, schon teilweise in den Herrenmannschaften der Vereine in der ersten oder zweiten Bundesliga. „Das Niveau dort ist extrem hoch“, wird Trainer Julian Sauter zitiert. „Wir müssen alles geben und sehr fokussiert agieren, wenn wir einen der vorderen drei Plätze erspielen wollen.“ Einen Platz auf dem Siegertreppchen sei das erklärte Ziel der Juniorenmannschaft.

Kurios sei die Vorgeschichte des Turniers: Eigentlich hätte der Meisterschaftswettbewerb in Berlin ausgetragen werden sollen, aber quasi in letzter Minute wurde die Halle vom Baudezernat wegen Renovierungsarbeiten gesperrt, eine Alternative war trotz aller Bemühungen in ganz Berlin nicht aufzutreiben. Bereits gebuchte Unterkünfte mussten mit zum Teil erheblichen Stornokosten wieder abgesagt und Reisen umgebucht werden. Michael Wientges: „Ich hatte schon einige schlaflose Nächte deswegen. Jetzt ist aber alles unter Dach und Fach und wir können unbeschwert nach Hilden starten.“