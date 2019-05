Badgers-Junioren verhelfen Landesteam zu Rang drei

Das Junioren-Inlinehockey-Team aus Baden-Württemberg hat beim Länderpokal im hessischen Assenheim den dritten Platz belegt. Sieben Junioren der Spaichinger Badgers hatten an diesem Erfolg großen Anteil.

Bereits vor Monaten hatte sich in Freiburg die Junioren-Elite des Baden-Württembergischen Inline-Hockeys getroffen, um unter den Augen der Landestrainer ein Team für den Junioren-Länderpokal zu formen. Acht Badgers schafften es damals durch die Vorauswahl in die Mannschaft, die als Team Baden-Württemberg nun in Assenheim bei Frankfurt gegen die Topteams aus sieben Bundesländern (Hessen, Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin) antrat.

Der Start gegen das Team aus Hessen war verhalten. Die Mannschaftsaufstellung passte nicht, es lief nicht rund. So verlor man gegen eine eigentlich schwächere Mannschaft 0:1. Gespielt wurde im Turniermodus mit 2 x 10 Minuten, sodass bereits zwei Stunden später die Mannschaft aus Berlin als Gegner auf dem Spielplan stand. Die Hauptstädter legten furios los, aber dank einer Umstellung im Spielsystem konnten die Jungs aus Baden-Württemberg bieten. Am Ende gab es einen 4:3-Sieg. Am Ende von Tag eins des Turniers stand noch das Südderby gegen Bayern auf dem Progamm. Das Spiel war ein Leckerbissen, beide Mannschaften spielten auf hohem Niveau, und so gab es ein gerechtes 1:1-Unentschieden.

Am Finaltag musste einen Punkt – also mindestens ein Unentschieden – gegen den Top-Favoriten aus Nordrhein-Westfalen erzielen, um überhaupt eine Chance auf das Halbfinale zu haben. Beide Mannschaften waren hochmotiviert. Pfosten- und Lattenschüsse in Serie, Glanzleistungen der Torhüter auf beiden Seiten hielten die Zuschauer in Atem. Durch einen genialen Trick gelang Hannes Koringer von den Badgers das 1:0. Die Jungs aus NRW gaben alles und erreichten das 1:1.

Viele Zeitstrafen

Im Halbfinale trafen die Mannschaften aus BaWü und NRW erneut aufeinander. Lange Zeit sah es so aus, als wäre die Partie eine Wiederholung des vorherigen Spiels. Doch dann verhängten die Schiedsrichter sechs Zeitstrafen von je zwei Minuten, dazu eine in doppelter Unterzahl, gegen die Mannschaft von Baden-Württemberg. Dr Gegner nutzte dies aus und gewann 3:0.

Im Spiel um Platz drei gegen Berlin dominierten die Baden-Württemberger und stellten schnell die Weichen auf Sieg. Hannes Koringer und Marc Binder, beide von den Spaichinger Badgers, ließen dem Haupstädter Keeper keine Chance.

Julian Sauter, Trainer der Badgers-Junioren: „Die Leistung unserer Jungs im Wettbewerb war überragend. Der Vergleich mit den Spitzenteams zeigt: wir haben beste Voraussetzungen, um im Winter bei den Deutschen Meisterschaften ganz oben mitzumischen. Die Teams aus dem Norden sind gewarnt.“