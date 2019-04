Badgers II im Pokal gegen Duisburg II

Im Inlinehockey steht am Wochenende die zweite Runde um den ISHD-Pokal auf dem Programm. Die zweite Mannschaft der Spaichinger Badgers genießt Heimrecht gegen Duisburg II. Dagegen muss die erste Spaichinger Mannschaft am Sonntag nach Oberhausen reisen.

Es ist soweit: Für die zweite Inlinehockey-Herrenmannschaft der Spaichinger Badgers steht am Samstag, 27. April, wohl der Höhepunkt der noch jungen Saison bevor. Um 18 Uhr empfangen die Dachse in heimischer Arena den Zweitliga-Absteiger Duisburg Ducks II.

Nach dem hart umkämpften Sieg in der ersten Pokalrunde gegen Regionalligist Heilbronn, wartet jetzt ein harter Brocken auf die Spaichinger.

So spielte die Reserve der Duisburger in der vergangenen Spielzeit noch in der 2. Bundesliga Nord. Und auch wenn die Gäste mit nur fünf Zählern Tabellenletzter wurden, ist es doch beachtlich, dass sich eine zweite Mannschaft so weit nach oben spielen konnte. Und dass in Duisburg Inlinehockey kein Fremdwort ist, weiß man spätestens beim Blick auf die erste Mannschaft der Ducks. Der langjährige Teilnehmer des Badgers-Cups hat sich seit geraumer Zeit in der ersten Bundesliga etabliert. Die Dachse sind also gewarnt.

Dennoch wollen die Spaichinger das Spiel nicht kampflos herschenken. Dass die Herren um Spielertrainer Manuel Jost ebenfalls erfolgreich spielen können, bewiesen sie bei ihrem 13:2-Saison-Auftaktsieg in der Landesliga gegen die Breisgau Beasts aus Freiburg.

„Wir müssen an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen und unsere Chancen nutzen“, sagte Torjäger Maximilian Seeburger.

Die Spaichinger Reserve hatte sich in der ersten Pokalrunde bei den Dragons Heilbronn knapp3:2 durchgesetzt.