Badgers fahren Arbeitssieg ein

Nach der Auftaktniederlage gegen Merdingen sind die Spaichinger in der Pflicht gewesen, drei Punkte aus dem Heimspiel gegen Deggendorf mitzunehmen. Dieses Unterfangen gestaltete sich aufgrund einer blutjungen, kämpferischen Deggendorfer Mannschaft schwierig, gelang am Ende jedoch mit 7:2.

In Abwesenheit von Koringer, Wientges, Tabor und Thome starteten die neuformierten Badgers schwach in die Partie. Juniorenspieler Marc Binder machte dagegen ein starkes Debut in der 2. Bundesliga und konnte einige Akzente setzen.

Deggendorf gelang in der 7. Minute der Führungstreffer. Nach einem Fehlpass in eigener Überzahl hatten die Pflanz das 2:0 auf dem Schläger, verpassten es aber jedoch, den Ball im Tor unter zu bringen. Im Gegenzug glich Sauter mit einem platzierten Schlagschuss aus. Dies schien die Hausherren wach zu rütteln. Bis zur Pause erhöhte man das Ergebnis auf 4:1. Der starke Leo Krebs war doppelt erfolgreich, ehe erneut Sauter das Pausenergebnis erzielte.

Schlechte Chancenverwertung

Das zweite Drittel war von Zweikämpfen und hitzigen Szenen geprägt. Kaum eine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Deggendorf schoss aus allen Lagen aufs Tor, während die Badgers aufs Neue an ihrer Chancenverwertung verzweifelten. So kam es, wie es kommen musste: Aigner verkürzte im dritten Nachschuss völlig allein vor dem Spaichinger Gehäuse zum 2:4. Uwe Bisceglia stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her, sodass es mit einem 5:2 in die Pause ging.

Im letzten Drittel kämpften die Deggendorfer, mit zahlreichen Juniorenspielern angereist, bis zum Umfallen und machten es den Badgers weiter schwer. Zwar erhöhten Schlenker und erneut Bisceglia noch auf 7:2, mehr als ein hart erkämpfter Arbeitssieg sprang jedoch nicht dabei raus.

Trainer Martin Huber freute sich nach dem Spiel über die drei Punkte: „Das Wichtigste heute war definitiv der Sieg. Das ist uns gelungen. Klar haben wir noch Steigerungspotenzial. Aber wir müssen schauen, dass wir von Spiel zu Spiel besser werden. Nächste Woche kommt mit Assenheim ein schwerer Gegner in die RVS-Arena, da müssen wir noch einmal eine Schippe drauf legen.“