Großes Interesse hat das Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten erweckt, bei dem 25 Kinder im Alter bis zwölf Jahren teilnahmen. Mit einem interessanten und entdeckungsreichen Nachmittag rund um die Feuerwehr wurde für die Kleinen unter dem stellvertretenden Kommandanten Rainer Sauter viel geboten.

Schon zu Beginn wurden den Kindern allerlei Einsatzgeräte gezeigt. Auch konnten sie die Fahrzeuge HLF 10 und LF8/6 genauestens unter die Lupe nehmen. Mit dabei waren mit ihrer tatkräftigen Unterstützung die Feuerwehrleute Sandro Schweitzer, Simon Hermann, Nico Dilger, Markus Grathwohl und Jonas Schilling. Sie wurden von den Kindern immer wieder mit Fragen, wieso und warum, gelöchert.

Sie zeigten, wie man die Schläuche aufwickelt und machten den Einsatz für einen Löschangriff fertig. Dann fuhren die Kinder in den Einsatzfahrzeugen unter Blaulicht und Martinshorn ins nahegelegene Wasserschutzgebiet an der Lippach-Ölmühle und erlebten dort, wie die Feuerwehrmänner einen Löschangriff in die Wege leiteten, eine Staustufe aufbauten und mit der Saugpumpe aus einem offenen Gewässer – dem vorbei fließenden Bach – Wasser entnahmen. Die kräftigeren Kinder durften dabei selbst die großen A-Schläuche – natürlich mit Hilfe – zusammenstecken und in das gestaute Wasser hineinlegen.

Der Höhepunkt war dann das Löschen mit dem Schlauch; und so erklang dann im Chor aller Kinder lautstark: „Wasser marsch!“ Jedes Kind durfte dann mal mit dem Schlauch so richtig spritzen.

Da das Wetter nicht so richtig mitmachte, fiel die anschließende Wasserschlacht allerdings aus.