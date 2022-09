Babykurs mit dem Schwerpunkt „Wahrnehmung“

Neben den fünf bekannten Sinnen sind auch der Gleichgewichtssinn sowie die Oberflächen- und Tiefensensibilität sehr wichtig für eine gesunde motorische Entwicklung. Die Katholische Erwachsenenbildung bietet ab Donnerstag, 22. september, einen sechsteiligen Kurs jeweils 10.30 bis 11.30 Uhr in Kooperation mit der Physiotherapeutin Berit Benkert-Utz in der Hebammenpraxis Katharina Uhl, Deilinger Straße 1 in Spaichingen an.

Der Kurs richtet sich an Eltern mit ihren Säuglingen im Alter ab vier bis fünf Monaten. Im Wahrnehmungskurs werden durch verschiedene Singspiele und Materialbäder die Sinne gezielt gefördert. Weitere Kursinhalte sind Tragetuchberatung, Handling bei den größeren Säuglingen, Wissenswertes zur motorischen Entwicklung, Griffe aus der Fußreflextherapie und bei Bedarf Babymassage.