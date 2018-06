B 27: Vollsperrung zwischen Rottweil und Schömberg

Die Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen lassen in einer Gemeinschaftsmaßnahme den Fahrbahnbelag der B 27 in dem Streckenabschnitt zwischen der K 5550 bei Rottweil-Neukirch und der Einmündung der L 435 bei Schömberg erneuern. Während der Maßnahme wird die B 27 in diesem Abschnitt sei Montag bis voraussichtlich Freitag, 03. August 2018 voll gesperrt.

Der überörtliche Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die bereits vorhandene Umleitung über die B 14 – K 5545 – Wellendingen – L 434 – L 435 und umgekehrt geführt.

Mit der Erneuerung des dringend sanierungsbedürftigen Fahrbahnbelags der hochfrequentierten B 27 werden auf dem rund 3,5 Kilometer langen Streckenabschnitt Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Flickstellen, Verdrückungen und Setzungen beseitigt. Die Arbeiten dienen der Substanzerhaltung und der Verbesserung der Verkehrssicherheit, heißt es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg. Mit der Bauüberwachung vor Ort ist das Straßenbauamt des Zollernalbkreises beauftragt.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 1,85 Millionen Euro, so das RP, und werden vom Bund getragen.