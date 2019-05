Bürgerstiftung sagt Danke

Eine große Anzahl der Helfer beim Nudelsonntag der Bürgerstiftung ist der Einladung zum Dankeschön-Fest in die Skihütte gefolgt.

Im Rückblick ließen die Vorstände Franz Schuhmacher, Regina Wenzler und Thomas Kästle noch einmal die erfolgreiche Veranstaltung Revue passieren. Vor allem der Dank an die Helfer in Küche und Bedienung, an die Spaichinger Nudelmacher, an das Duo Cordial, an Gisela und Rolf Bühler und all die vielen Gäste, wurde betont. Mit Dank auch an den Skiverein, schloss der Vorsitzende Franz Schuhmacher mit den Worten, dass dieser Dank auch die schärfste Form der Bitte darstelle, auch nächstes Mal wieder mitzuhelfen.