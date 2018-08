Bürgerstiftung begeistert von Spaichinger Jugendlichen

„Wir sind bewegt und begeistert, was junge Menschen in und für unsere Stadt und die betroffenen Personen im Stillen, ganz uneigennützig, erbringen“, finden Franz Schuhmacher und seine Vorstandskollegen und Stiftungsräte der Bürgerstiftung Spaichingen nach der ersten Bewertung der Bewerbungen für den Jugendsozialpreis. Alle Fünf können mit einer Prämierung rechnen. Die Höhe der – durch eine Spende aufgestockten – Preise wird dann am 26. September um 18 Uhr in der Erwin-Teufel-Schule bei der Feierstunde bekannt gegeben.

Die Jugendlichen – in Gruppen und als Einzelpersonen – werden demnächst direkt benachrichtigt und zum Festabend eingeladen, sagt Franz Schuhmacher.

Die Projekte sind alle im sozialen Bereich angesiedelt. So soll besonders eine junge Frau gewürdigt werden, die jede Woche zwei Stunden mit einem behinderten Menschen im Haus St. Agnes - Heim für mehrfachbehinderte Menschen - verbringt, sei es für Ausflüge, Spiele, Gedächtnistraining und mehr.

Als Einzelperson nominiert ist ebenfalls eine junge Jugendleiterin der katholischen Kirchengemeinde und als Gruppen erhalten den Preis Jufam – Junge Freunde für andere Menschen – und eine Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde.

Jufam, so heißt eine Gruppe junger Gymnasiasten, die regelmäßig ins Altenzentrum oder andere soziale Einrichtungen geht, um mit den dort lebenden Menschen Zeit zu verbringen.

Die letzten beiden Jugendlichen, die mit dem Jugendsozialpreis 2018 der Spaichinger Bürgerstiftung ausgezeichnet werden, sind zwei Schülerinnen, die sich im Rahmen der KZ-Initiative engagieren und an einem europäischen Kunstprojekt teilgenommen haben. „Die Aktivitäten sind so unterschiedlich und so wertvoll“, freut sich Franz Schuhmacher. Leider habe sich im Bereich Umweltschutz niemand gemeldet, so Schuhmacher.

Weitere Jugendgruppen, die sich jahrelang engagieren, sind diesmal nicht vorgeschlagen worden, weil sie den Preis schon einmal bekommen hatten.

Zwei Besonderheiten wird der Festabend haben: Der Preis besteht nicht nur aus Ausschüttungen der Bürgerstiftung, sondern wird durch eine Spenderin aufgestockt, die Festrede wird von dem Motivationstrainer und Autor Matthias Berg gehalten, der sein Buch „Mach was draus“ an diesem Abend auch signieren wird.

Es wird ein festlicher Abend werden mit musikalischer Umrahmung, der Würdigung der Preisträger und der Festrede. Und es gibt einen Umtrunk und Knabber-Gebäck, hergestellt durch die hauswirtschaftlichen Berufsschulen der Erwin-Teufel -Schule.

Es sind diesmal nicht nur geladene Gäste dabei, sondern der Abend ist für alle Interessierten und Gäste offen, die so teilhaben an dem sozialen Engagement junger Leute in Spaichingen.