Bürgermeister Schuhmacher stellt Fragen zum Vorgehen

Spaichingens Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hat in einem offenen Brief an Landrat Stefan Bär Fragen aufgeworfen. Diese lassen im Kern vermuten, dass für den jetzt eingeschlagenen Weg zur Schließung der Spaichinger Klinik, der Geschäftsführer der Klinikgesellschaft gar kein Mandat habe. Auch für die für Tuttlingen angekündigten Investitionen gebe es keine Beschlüsse. Er fragt an, warum es keine Gegenüberstellung der verschiedenen Szenarien gegeben habe, auch unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Seite.

Er fragt weiter, ob es korrekt sei, dass mit Mitarbeitern bereits Personalgespräche geführt würden, „im Rahmen derer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Änderung ihres Arbeitsvertrags angekündigt und konkret mitgeteilt wird, wohin sie in Zukunft „versetzt“ werden. Stimmt es, dass bereits Änderungskündigungen angedroht werden?“

Landrat Stefan Bär will diese Fragen, die meisten seien an den Haaren herbei gezogen – dem Gemeinderat am Montag beantworten.

Konkret zu den aufgeworfenen Fragen bezüglich der Klinik-Mitarbeiter von dieser Zeitung befragt, sagt er: Die Gespräche, reine Informationsgespräche, hätten noch gar nicht begonnen, sondern würden erst am 22. Januar beginnen. Bei der Belegschaftsversammlung habe es einzelne Wortmeldungen gegeben zu persönlichen Situationen, aber keine rechtlich bindenden Personalgespräche, die mit dem Betriebsrat abgestimmt seien. Im Gegenteil, er bekomme positive Rückmeldungen aus der Belegschaft für das Signal, dass man die Mitarbeiter mitnehmen und deren Erwartungen erfragen wolle, so Bär. Hier zu spekulieren halte er für unseriös, so Bär.