Bürgermeister Schuhmacher ehrt Jubilarinnen

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hat die zwei Jubilarinnen Marga Hauser und Andrea Utz geehrt. Seit 30 Jahren ist Hauser als Schulsekretärin am Gymnasium in Spaichingen tätig. Sie kam nach einer kaufmännischen Ausbildung und Tätigkeiten in verschiedenen Privatfirmen und bei der Gemeinde Aldingen im Mai 1981 als Teilzeitkraft zur Stadt. Andrea Utz machte ihre Ausbildung zur Tiefbauzeichnerin bei der Stadt. Nach verschiedenen Projektarbeiten für die Stadt ist sie seit Juni 1990 als Teilzeitkraft im Tiefbauamt tätig und konnte nunmehr das 25-jährige Jubiläum im öffentlichen Dienst feiern. Bürgermeister Schuhmacher bedankte sich bei den langjährigen engagierten Kräften mit Blumen und Geschenken. Personalratsvorsitzende Verena Zepf schloss sich im Namen der Belegschaft Schulsekretärin den Glückwünschen mit Buchgutscheinen und einem Blumengruß an.