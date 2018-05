Bürgermeister-Kandidaten stellen sich Egesheimern vor

Großes Interesse gezeigt haben die Egesheimer Bürger an den beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. Juni. Kein Wunder, steht nach 35 Jahren eine echte Zeitenwende bevor: Josef Bär (Mitte) geht in den Ruhestand. Er leitete in der mit rund 140 Interessierten gut besuchten Gemeindehalle am Montagabend die Versammlung. Im Vorfeld schon hatte sich die dritte Bewerberin, die Dauerkandidatin Fridi Miller, entschuldigt. Als erster Redner stellte sich und seine Vorstellungen Martin Jung (links) aus Trossingen vor, als zweiter Hans Marquart (rechts) aus Mahlstetten. Darüber und über die Bürgerfragen werden wir ausführlich berichten. (abra)