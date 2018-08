Bürgermeister Josef Bär leitet seine letzte Sitzung

Zum letzten Male hat Bürgermeister Josef Bär eine Sitzung des Egesheimer Gemeinderats geleitet. In dieser Sitzung, an der auch der künftige Bürgermeister Hans Marquart teilnahm, wurde eine umfangreiche Tagesordnung beraten.

So hat der Gemeinderat unter anderem der Anschaffung von sechs Funkmeldeempfängern für die Freiwillige Feuerwehr mit Anschaffungskosten in Höhe von 2.118,08 Euro zugestimmt.

Mit der Sanierung von Kanälen in geschlossener Bauweise hat der Gemeinderat die Firma Koßmann, Kappel-Grafenhausen, beauftragt. Von fünf Anbietern hat die Firma Koßmann mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 79 890 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Inklusive Ingenieurleistungen wird mit Gesamtkosten in Höhe von 100 000 Euro sowie mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 22 00 Euro gerechnet.

Mit der Erneuerung der Steuerungsanlage im Hochbehälter „Schroffen“ wird die Netze BW Tuttlingen beauftragt. Für den Umbau der elektrischen Anlagen wird mit Kosten in Höhe von 23.563,19 Euro gerechnet.

Der Veräußerung eines Bauplatzes im Baugebiet „Bitze“ stimmte der Gemeinderat zu.

Vor 20 Jahren wurden privaten Interessenten im Schuppengebiet bei der Kläranlage Grundstücke von der Gemeinde verpachtet. Die Gemeinde ist bereit, die Pachtverhältnisse zu verlängern.

Das Kreiswasserwirtschaftsamt hat auf Antrag der Gemeinde eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme aus der oberen und der unteren Bärensteigquelle erteilt. Die Bärensteigquellen I und II wurden seit altersher für die Trinkwaserversorgung der Gemeinde genutzt.