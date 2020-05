Bürgermeister Hugger wird am Montag vereidigt

Eine öffentliche Sitzung des Spaichinger Gemeinderats, in deren Rahmen auch der neue Bürgermeister Markus Hugger vereidigt wird, findet am Montag, 11. Mai, um 18 Uhr in der Stadthalle statt. So können zwischen Gemeinderäten und Zuschauern die Sicherheitsabstände gewahrt werden.

Nach Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse wird Markus Hugger als Bürgermeister verpflichtet und vereidigt.

Sodann wird der Gemeinderat darüber beraten, in welche Besoldungsgruppe der neue Bürgermeister einzuordnen sei. „Aufgrund des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades des Amts“, so heißt es in der Vorlage, sehe sich Hugger in der Besoldungsgrupe B 5, in der zuletzt auch sein Vorgänger Hans Georg Schuhmacher eingruppiert worden sei.

Weiter stehen auf der Tagesordnung: Vergaben für die Renaturierung eines Teilabschnitts der Prim-Bahnbrücke; Vergaben für den Bau des neuen Lehrschwimmbeckens und den Fensteraustausch in der Schillerschule, Straßeninstandsetzungen, der Ausbau der Straße Wolfsgrube und ein Antrag des Gewerbe- und Handelsvereins auf Übernahme des Defizits aus dem Betrieb der Eisbahn anlässlich des Winterzaubers sowie Bekanntgaben und Anträge.