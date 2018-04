Bürger fordern Alternative zu Hühnerleiter

Sehr anschaulich haben die zum Schluss gut 180 bis 200 Teilnehmer der Demonstration für Barrierefreiheit an der Spaichinger Hühnerleiter beim Bahnhof am Samstag erlebt, was es heißt, auf Gleis 3 anzufahren oder anzukommen: Für Menschen mit Fahrrädern, Kinderwagen, Koffern, Rollatoren, Rollstühlen, alten Beinen, Sehbehinderung unmöglich oder eine Qual.

Tief in die Materie Fahrplangestaltung im Hinblick auf Stuttgart 21, Zugtechnik, Wirrwar bei Bahnsteighöhen zwischen 38 und 96 Zentimetern mit entsprechendem Problem, einen ebenerdigen Einstieg zu gewährleisten, Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern und mehr eingestiegen sind die Experten im anschließenden Gespräch im „Engel“.

Experten seien, so Hermann Polzer (Vorstandssprecher der Grünen in Spaichingen, die die Aktion angestoßen hatten aber als Gemeinschaftsveranstaltung gewertet wissen wollten) vor allem auch die Betroffenen. Dies waren wieder stark der Sozialverband VdK, als Vertreter des Forums Inklusion und des Café Herzlich sowie Rollstuhlfahrer Michael Röhrer, Behindertenbeauftragter Jörg Zwecker, Matthias Gastel, Bahnpolitischer Sprecher, Ausschussmitglied der Grünen im Bundestag sowie Andreas Frankenhauser, im Kreis Tuttlingen als Bahnexperte, vor allem auch im Hinblick auf die Proteste gegen Stuttgart 21 bekannt sowie der Grünen Vorstand und einige Grüne Mitglieder.

Die Unterstützung der Demonstration zuvor am Bahnhof war sehr breit gefächert: Die Pfarrer der Kirchen waren ebenso gekommen wie Mitglieder der Seniorenunion, Vertreter der Seniorenkreise, der CDU-Fraktion, des BUND, der SPD, des VdK und vieler weiterer gesellschaftlicher Gruppen sowie Bürger – zwischen Kindes- und Greisenalter.

Gemeinschaftsaktion

So sei es auch zu wünschen, sagte einer der drei Hauptredner am Bahnhof, der frühere Landtagsabgeordnete Franz Schuhmacher der auch die Grüße von Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel mitbrachte. Er halte nichts davon, wenn jeder eine Einzelaktion starte. Selbstverständlich sei auch der CDU-Bahnexperte informiert, doch bringe nur ein gemeinsames Vorgehen Spaichingen dem Ziel der Barrierefreiheit weiter.

Wie Hermann Polzer zusammen fasste, müsse zum einen vor allem eine aktualisierte Erhebung der Fahrgastzahlen her: Ab 1000 Fahrgästen – eine Zahl die selbst in Aldingen erreicht werde – müsse die Bahn behindertengerecht ausbauen. Die letzte Zählung ist von 2012. Zweite Kernforderung: Die Bahn und das Landesverkehrsministerium hätten signalisiert, in einen Prozess zur Lösung des Hühnerleiterproblems einzusteigen. Voraussetzung: Die Stadt und nicht eine einzelne Partei würde die Gespräche initiieren. Dies habe Bürgermeister Schuhmacher, der nicht anwesend war, auch zugesichert, so Polzer. Angesichts der Tatsache, dass nicht klar sei, ob nach 2025 noch Fernzüge in Spaichingen hielten, müsse als dritte Forderung wenigstens der ebenerdige Einstieg auf Gleis 1 in den Ringzug sowie leichte Anschlüsse in Rottweil und Tuttlingen sein.

Matthias Gastel rechnete vor, dass von derzeit jährlich 3 bis 3,5 Milliarden Zuschüssen des Bundes nur 1,5 bis zwei Prozent, 2007 immerhin 6 Prozent für die Barrierefreiheit ausgegeben werde. Seine Forderung lautet: Der Bund müsse an sein eigenes Unternehmen Forderungen stellen.