Bücherei und Museum: Kultur ist im Trend

Kultur in der Stadt: Nach wie vor wird kräftig gelesen und: Wird es künftig einen neuen oder zweiten Museumsstandort geben? Die Stadt will das Gebäude des Modehauses Kimmerl kaufen und dort möglicherweise Ausstellungen unterbringen, damit der Festsaal nicht immer so lange durch Sonderausstellungen belegt ist. Er soll dann mehr für kulturelle oder andere Veranstaltungen genutzt werden.

Das ist ein Aspekt der Berichte der städtischen Institutionen, die am Montagabend im Gemeinderat zu hören waren. Museumsleiterin Angelika Feldes will dann möglicherweise die ohnehin angestrebte Museumskonzeption auf diese Möglichkeiten ausrichten. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher ergänzte, dass der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt habe, Gebäude an der Hauptstraße aufzukaufen und hierbei städtebauliche Gespräche zu führen. Was mit dem Museum geschehen soll, ist derzeit auch Thema. Der Heimatverein habe vertraglich zugesichert Zugriff auf das Museum.

Ehrenamtliche halten Museum lebendig

Insgesamt hat das Museum inzwischen 105 593 Besucher gehabt, sagte Feldes, die aktuelle Ausstellung laufe sehr gut. 36 Gruppen, darunter neun auswärtige, hätten das Museum im vergangenen Jahr besucht. Noch immer tragen 60 Ehrenamtliche die Öffnungszeiten des Museums. Zahlreiche Konzerte gab es und Ausstellungen, und auch am städtischen Bühnenprogramm war die Museumsleiterin beteiligt. Ein Teil der Arbeit galt der KZ-Gedenkstätte, die im Frühjahr mit Infotafeln in drei Sprachen sowie mit einer neuen Gestaltung umgestaltet weden soll.

Es gibt einen Ort in Spaichingen, an dem Trends nachgespürt werden kann. Momentan wird offenbar gerne genäht. Denn „zurzeit ist vor allem Nähen in allen Variationen sehr beliebt. Deshalb wurden gerade in diesem Bereich eine große Anzahl neuer Medien bestellt“, berichtete Büchereileiterin Rotraud Birnbreier dem Gemeinderat.

Hörbücher, E-Books und E-Learning im Trend

Und noch ein Trend: Die Mediennutzung wird auch im Buchbereich schnellebiger. Nicht nur, dass inzwischen über einen Büchereiverbund rund 20 000 Hörbücher, E-Books, E-Learnings und anderes ausgeliehen werden können, auch der Zyklus, wie lange Kinderbücher aktuell seien, sei viel kürzer. Was früher 20 Jahre „lief“, müsse oftmals jetzt schon nach drei Jahren aussortiert werden, so Birnbreier.

Starke Nachfrage gebe es nach wie vor für die aktuellen Titel der Spiegel-Bestsellerlisten, die aktuellen Bestseller sind auch als Hörbücher zu leihen. Kinderhörspiele seien sehr beliebt, deshalb habe die Bücherei 2018 einige eingekauft, Romane, Reiseberichte und Biografien seien beliebt, Krimis deutscher Autoren. Der Bereich Sachbücher wandere immer mehr in die Internetrecherche ab, weshalb hier auch weniger Bücher angeschafft werden. 1474 Benutzer haben im vergangenen Jahr 65067 Ausleihen getätigt.

Birnbreier ist auch in diesem Jahr für das Kinderprogramm der Stadt zuständig. Im April kommt Peter Löhmann mit seiner Zaubershow, im Oktober das Freiburger Puppentheater mit „Kasper und der Pirat der sieben Meere“ und im November das Chamaeleon-Theater mit dem Märchen „Schneewittchen“.

Termine im Museum

„Frühlingserwachen“ heißt die Ausstellung (ab 31. März), die nach der Sonderausstellung „100 Jahre Schneeschuhverein“ (bis 10. März) zu sehen sein wird. Danach gibt es zwei Kunstausstellungen mit Werken von Albert Schellinger (ab 30. Juni) und des verstorbenen Spaichinger Künstlers Leonhard Lang (ab 29. September), und im Winter gibt es wieder Weihnachtskrippen zu sehen (ab 1. Dezember).

Fünf Konzerte sind im Festsaal geplant und im Rahmen des Kulturarbeitskreises gibt es drei Mal Kabarett.