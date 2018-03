Böttingern Skilift boomt

Trotz klirrender Kälte ist wieder mächtig was los am Böttinger Skilift. Die Zwangspause mangels Schnee ist Geschichte. Bei 15 Zentimeter leicht pulvrigem Schnee und bestens präparierter Piste hatten die kleinen und großen Skifahrer und Snowborder wieder mächtig viel Spaß.

Wie jedes Jahr hat das Skilift-Team wieder einiges verbessert. Neben einem neu angeschafften leistungsfähigeren Skidoo zum Präparieren der Piste wurden auch viele Stunden in die Verbesserung der Hangqualität investiert. So wurden gefährliche Kuppen und Böschungen beseitigt und eingeebnet, die Liftspur begradigt und vieles mehr.

„In der Saison ’17/’18 wollen wir nicht nur der höchste, sondern auch anziehendste und ganz besonders der familienfreundlichste Skilift der Schwäbischen Alb sein“, so der Anspruch des Skilift-Teams Böttingen. Mit dazu tragen die vielen freiwilligen Helfer am Lift bei, die mit ihrer stets hilfsbereiten und netten Art auf die Belange der Gäste eingehen. „D’r Skilift“ ist kein Geheimtipp mehr, auf den Parkplätzen rund um den Lift tummeln sich inzwischen Autos von Stuttgart bis Friedrichshafen. „Das ist unser Lob“, so das Skilift-Team.

Zur familienfreundlichen Wesen trägt zudem die Skischule bei. An den zwei vergangen Wochenenden wurden etwa einhundert Kindern das Skifahrern beigebracht.

Für das geplanten Skirennen hat bislang der Schnee gefehlt, sodass diese abgesagt werden mussten. „Mal sehen, ob sich noch was machen lässt“, so das Team. Dessen nächster Event steht aber schon vor der Tür. Am Samstagabend, 3. März, findet wieder das „Snow BBQ“ statt. Steaks vom Grill und Musik aus der Dose. Beginn ist um 18 Uhr, Ladies Happy Hour bis 19 Uhr. Natürlich ist am Wochenende auch Skibetrieb zu den gewohnten Zeiten.