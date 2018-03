Böttinger sind von Nahwärme überzeugt

„Böttingen auf dem Weg zum Bioenergiedorf?!“ steht auf den Präsentationsfolien von Bene Müller. Das Fragezeichen – darum geht es dem Solarcomplex-Vorstand beim ersten Informationsabend in der Mehrzweckhalle – soll etwas kleiner werden. Seine Firma hat bereits zwölf Bioernergiedörfer realisiert. Böttingen könnte das dreizehnte sein. Unter Verwendung der Abwärme der Biogasanlage Mattes und einer Holzhackschnitzel-Verbrennungsanlage könnten die Böttinger im Herbst 2016 mit nachwachsender Energie heizen (wir berichteten).

Bene Müller wirbt bei den 150 anwesenden Böttingern sowie Bürgermeister Gerhard Minder für das Nahwärme-Projekt. Er verweist auf erfolgreiche Dörfer wie in Mauenheim und Emmingen, spricht über knapp werdende fossile Brennstoffe und die Stärkung des ländlichen Raums. Aber auch er weiß: „Aus ökologischen Gründen wird keiner umsteigen. Der Preis muss stimmen.“ Wie hoch die Kosten pro Monat sein werden, dazu gab es an diesem Abend nichts genaues. Nur so viel: Der Wärmepreis werde zwischen zehn und 30 Prozent unter dem Ölpreis liegen, sagte Müller. Genaueres ergebe erst die Grobplanung. Zudem betonte er immer wieder, der Anschluss sei kostenlos. Doch so ganz kostenlos ist dieser nicht (siehe Info).

Trotzdem – die Böttinger sind offenbar angetan. Viele haben sich nach der Diskussionsrunde noch die Hausübergabestation, die Bene Müller und seine Mitarbeiter dabei hatten, genauer erklären lassen. Andreas Grimm zum Beispiel überlegt ernsthaft, sich anschließen zu lassen: „Ich sehe keine Nachteile. Die Energie ist regenerativ und ich habe das Risiko mit der Heizung nicht mehr.“ Ähnlicher Meinung sind auch die beiden Gemeinderäte Brigitte Nann-Knaier und Frank Grimm: Es gebe nichts zu verlieren und sie seien unabhängig von den Heizölpreisen. Auch Bürgermeister Gerhard Minder ist von dem Projekt überzeugt: „Meine Heizungsanlage ist 23 Jahre. Sie muss demnächst wohl eh saniert werden.“

Zwiegespalten ist dagegen Andreas Mattes. 20 Jahre Vertragsbindung seien in seinen Augen lang. Und: Der Zeitpunkt für das geplante Nahwärme-Netz ist für ihn ungünstig. Er plant neu zu bauen, hat sich eigentlich schon für eine Holzpellets-Heizung entschieden. Der 40-Jährige sagt: „Ob die Nahwärme zeitlich noch hinhaut, weiß ich nicht.“ Für Christof Villing kommt die Nahwärme wohl nicht infrage. „Ich habe mich während der Ölkrise für Elektroöfen entschieden.“ Villing müsste für viel Geld seine Heizanlage umrüsten.

Ob das Nahwärmenetz kommt, hängt jetzt vor allem von den Böttingern ab. Die rechtlichen Voraussetzung hat die Gemeinde geschaffen. Beim Infoabend haben Bürgermeister Minder und Solarcomplex Vorstand Müller den Gestattungsvertrag für die Wegenutzung unterschrieben. Noch vor der Sommerpause sollen alle Hauseigentümer einen Fragebogen zugestellt bekommen. Wer den Bogen ausfüllt, verpflichtet sich aber nicht, die Nahwärme auch tatsächlich zu beziehen, betonte Bene Müller. Solarcomplex müsse für die weiteren Planungen erst einmal den Bedarf ermitteln. Erst dann könne man sagen, ob sich das Wärmenetz rechne. Im Herbst ist mit den ersten konkreten Ergebnissen zu rechnen.

So ganz kostenlos ist der Anschluss nicht

Der Anschluss umfasst die Hauptleitung, den Abzweig, die Anschlussleitung, die Kernbohrung und die Wärmeübergabestation mit Einbindung. So ganz kostenlos ist das aber nicht. Der Kunde ist mindestens 20 Jahre an den Vertrag gebunden und muss jährlich eine Mindestmenge, die in etwa 1500 Litern Heizöl pro Jahr entspricht, abnehmen. Letztendlich werden die Anschlusskosten auf den Wärmepreis umgelegt. Wer weniger abnimmt, muss einmalig 3000 Euro für den Anschluss zuschießen. Und auch wer sich einen Anschluss legen lässt, ihn aber nicht sofort nutzt, muss zahlen: 1500 Euro für einen Anschluss aufs Grundstück, 2500 Euro für einen ins Haus. Zudem wird der Wärmepreis wie bei anderen Energien jährlich angepasst. Er ist gekoppelt an die Inflationsrate und die Kosten für Holzhackschnitzel. (häf)

Wer den Informationsabend verpasst hat, hat am Montag, 20. Juli, noch einmal die Möglichkeit. Ab 19 Uhr in der Böttinger Mehrzweckhalle wird die Veranstaltung wiederholt.