Böttinger Nachwuchs zeigt sein Talent

Vom guten Ausbildungsstand der Jungmusikanten sowie der Kinder der Kooperation Schule-Verein haben sich die Besucher des Vorspielnachmittags in der Böttinger Mehrzweckhalle überzeugen können. Rund 60 Kinder und Jugendliche als Schüler von einer Musiklehrerin und sieben Musiklehrern trugen jeweils ein oder mehrere Musikstücke vor.

Hatte der Vorspielnachmittag anfangs noch im katholischen Gemeindehaus Sankt Katharina stattgefunden, so stellten sich die jungen Musikanten aufgrund des großen Interesses in der Gemeinde am Sonntag nun schon zum dritten Mal in der Mehrzweckhalle vor.

Den Anfang machte die Flötengruppe der Vorschüler des Kindergartens unter Leitung von Frank Vögtle. Im Anschluss hatten die Schüler der Böttinger Schule, zum Teil einzeln wie auch in kleinen Gruppen, ihre Auftritte. Fast alle Instrumente einer Musikkapelle kamen zum Einsatz. Neben jungen Baritonisten, Saxophonisten, Posaunisten und Trompetern hatten Klarinettisten, Querflötisten und Schlagzeuger ihre Auftritte, ehe zum Abschluss die Jugendkapelle unter Leitung von Frank Vögtle zwei Stücke und eine Zugabe zum Besten gaben. Sowohl Besucher als auch die Verantwortlichen des Musikvereins und die jungen Virtuosen waren zufrieden.