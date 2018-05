Böttinger Heimatverein will Flohmarkt organisieren

Der Böttinger Heimatverein plant für Sonntag, 7. Oktober, einen Flohmarkt in der und um die Böttinger Mehrzweckhalle. Das nächste Heimatblatt soll sich mit den Heimatvertriebenen befassen. Bei der Jahreshauptversammlung wurden alle zur Wahl stehenden Funktionäre in den Ämtern bestätigt.

Mit dem Flohmarkt möchte der Verein allen Interessenten aus Böttingen die Möglichkeit bieten, in erster Linie „Antikes und Gebrauchtes“ zum Verkauf anzubieten. Ein weiteres Ziel ist es, anhand der angebotenen Gegenstände bei den Besuchern Erinnerungen an alte Zeiten zu wecken und zu Gesprächen anzuregen. Alle Böttinger, die sich als Verkäufer am Markt beteiligen möchten, werden gebeten, sich bei Roswitha Lehr, Veronika Stier oder einem sonstigen Mitglied des Heimatvereins zu melden.

Eine Neuauflage der Serie der Böttinger Heimatblätter soll sich mit dem Thema „Heimatvertriebene“ befassen. Alle heutigen oder ehemaligen Böttinger, die, beziehungsweise deren Familien bedingt durch den Krieg oder andere Umstände in ihrer alten Heimat vertrieben wurden, oder die aufgrund entsprechender Umstände von dort flüchten mussten, werden ebenfalls gebeten, sich mit einem Mitglied des Heimatvereins in Verbindung zu setzen. Der Heimatverein möchte die verschiedenen Geschichten und Umstände aufarbeiten. Zudem sollen auch Bilder zum Thema gesammelt und im neuen Heimatblatt gedruckt werden.

Neben einem Gedankenaustausch zu diesen Aktivitäten blickte man auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Dem Bericht des Vorsitzenden Klaus Flad zufolge hat der Besucherandrang bei der Hobby- und Künstlerausstellung im vergangenen Oktober die Erwartungen übertroffen. Vorhandene Kuchen hatten nicht ausgereicht und Würste mussten beim Metzger kurzfristig nachgeordert werden. Der ausführliche Bericht der verhinderten Schriftführerin Annelore Schwarz wurde von Kassiererin Roswitha Lehr vorgetragen. Mit deren positiven Kassenbericht waren alle zufrieden.

Die Wahlen leitete Bürgermeister Benedikt Buggle. In den Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Klaus Flad, zweiter Vorsitzender Rudi Villing, Schriftführerin Annelore Schwarz, Kassiererin Roswitha Lehr, die Beisitzer Veronika Stier und Anton Huber sowie Kassenprüfer Anton Huber.