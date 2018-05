Böttinger Grundschule kürt die schönsten Kostüme

Am Mittwochnachmittag ist die traditionelle Faschingsparty in der Böttinger Grundschule mit Spielen und Kostümprämierung gestiegen. Die Schüler kamen wieder recht zahlreich, um bei abwechslungsreichen Spielen mitzumachen und viel Spaß zu haben. An der Kostümprämierung nahm über die Hälfte aller Schüler der ganzen Schule teil. Die Jury, die sich laut Rektor Robert Frech aus je zwei Schülern der Klasse 1 bis 4 zusammensetzte, hatte einen schweren Stand, da viele tolle Kostüme auf dem Laufsteg vorgeführt wurden. Am Ende erreichten vier Gruppen die Höchstpunktzahl von acht Punkten. (pm)