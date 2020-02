Bähnle: Botschafter der Fasnet

Es gibt etwas Neues in der Spaichinger Fasnet: Das Heubergbähnle gehört jetzt der Zunft und es wird am heutigen Samstag auf dem Marktplatz von 10 bis 12 Uhr auf die Fasnet und den Umzug am Sonntag hinweisen. „Wir wollen die Fasnet wieder mehr in den Ort holen“, sagt Dirk Sprich von der Narrenzunft. Und auch Neubürger mehr in diesem Brauch einbeziehen. So wird das Bähnle am Samstag auch in die Neubaugebiete fahren. Dort werden Hecheln (mit dem Verzeichnis der Narrenwirtschaften am Umzugstag) verkauft und natürlich Werbung für den Umzug gemacht.

Der Umzug am Sonntag beginnt wie immer um 13.30 Uhr. Er wird an der Baustelle vorbei geführt. Ganz wichtig: Nur auf dem Gehweg der Häuserseite dürfen Zuschauer stehen. Dass die Sicherheit gewährleistet ist, dafür sorgen Securities.

Einer der größten Umzüge der Region ist der Spaichinger mit über 50 Gruppen, rund 2500 Teilnehmern darunter viele Vereine.

Live-Stream vom Umzug

Einen Live-Stream des Spaichinger Fasnachtsumzugs finden Sie ab 13.30 Uhr unter www.facebook.com/schwaebische.tuttlingen. Der Live-Übertragung des Umzugs wird ab dieser Zeit ganz oben auf der Seite angezeigt.