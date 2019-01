Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

An der Kreuzung der Gartenstraße mit der Dreifaltigkeitsbergstraße ist am Montag gegen 16.45 Uhr ein Opel Astra mit einem Ford Focus zusammengestoßen. Der 34-jährige Opel-Fahrer befuhr laut Polizei von der Hochbergstraße kommend die Gartenstraße. An der Kreuzung zur Dreifaltigkeitsbergstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links auf der Dreifaltigkeitsbergstraße in Richtung des Dreifaltigkeitsbergs fahrenden Ford-Fahrers. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand Sachschaden von 8000 Euro.