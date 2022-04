Autos prallen heftig aufeinander

Zwei leicht verletzte Frauen und rund 30 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines heftigen Verkehrsunfalls am frühen Ostermontagmorgen an der Abzweigung Bundesstraße 14 und Obere Wiesen im Bereich des Einkaufzentrums am Ortseingang von Spaichingen.

Eine 27-Jährige war gegen 5.50 Uhr mit einem Mercedes der A-Klasse auf der B 14 von Balgheim in Richtung Spaichingen unterwegs und wollte an der Abzweigung nach links auf die Straße Obere Wiesen abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die dortige Ampelanlage nicht in Betrieb. Beim Abbiegen achtete die Mercedes-Fahrerin nicht auf den auf der B 14 aus Richtung Spaichingen entgegenkommenden Ford Kuga einer 49-jährigen Autofahrerin.

Bei der heftigen Kollision der beiden Autos zogen sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu und mussten durch Rettungsdienste in umliegende Kliniken gebracht werden.

Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um die nicht mehr fahrbereiten Wagen. Auch die Straßenmeisterei Spaichingen war eingesetzt, um die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Der Verkehr auf der B 14 wurde während der Unfallaufnahme örtlich umgeleitet.