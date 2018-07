Autofahrerin fährt Kind an und verschwindet

Am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ist ein neunjähriger Junge in der Neufraer Straße angefahren worden und wurde dabei leicht verletzt. Der Junge war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule unterwegs. Als er die Neufraer Straße überqueren wollte, stieß er mit dem Vorderreifen seines Rades gegen einen von rechts herannahenden Ford. Der Neunjährige stürzte aus die Fahrbahn. Die 55-jährige Ford-Fahrerin vergewisserte sich kurz, ob mit dem Jungen alles in Ordnung ist, schaute ihren Wagen an und fuhr los, ohne sich um das leicht verletzte Kind oder dessen Fahrrad zu kümmern. Auch ihren Namen und ihre Kontaktdaten nannte sie dem Jungen nicht. Gegen die Autofahrerin wird nun ermittelt.