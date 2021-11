Autofahrer in Hochzeitskorso stoßen zusammen

Zwei Teilnehmer eines Auto-Korsos sind am Samstagnachmittag in der Sallancher Straße zusammengestoßen. Anlässlich einer Hochzeit hatten sich die beiden an dem Festzug mit Ihren Autos beteiligt.

Als der Korso dann kurz vor 17 Uhr am Busbahnhof zum Wenden einfuhr, kam es zu dem Unfall mit einem Audi A3 und einem Ford-Van. Nachdem es zu stocken begann, fuhr der 28-Jährige im Ford an dem Audi vorbei. Der 23-Jährige im A3 steuerte indes aber in diesem Moment nach links.

Bei dem Unfall entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 10000 Euro. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß nicht. Da es unterschiedliche Schilderungen zu Unfallhergang gab, verständigen die beiden Autofahrer die Polizei.